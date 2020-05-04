



ECB'nin açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin enflasyon, büyüme ve işsizlik tahminleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilerek, ankete katılanların çoğunluğunun, herhangi bir normalleşmenin kademeli olacağını ve üçüncü çeyreğe kadar muhtemelen normale dönülemeyeceğini belirttiği aktarıldı.