Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar açık mı? Kovid-19 salgını nedeniyle banka çalışma saatleri değişti. Özel bankaların çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesiyle bankalar kaçta açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. 3 günlük resmi tatilin ardından bankalara talep yoğunlaştı. Tatilin ardından ödeme ve para transferi işlemleri yapmak isteyenler banka açılış saatlerini merak ediyor. Peki; Garanti İş Bankası TEB Denizbank açılış saatleri kaç? Bankalar kaçta açılacak? İşte yanıtı…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası 12.00-17.00 arasında hizmet veriyor.

AKBANK

Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda, bankacılık işlemleri yapılırken öncelikli olarak Akbank Mobil, Akbank Internet, ATM'ler ve 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni kullanmayı öneren banka, nakit ihtiyaçları için bir ay süreyle ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin liraya, ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kodu ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5 bin liraya yükseltti.

Banka, toplantıları sınırlayarak dijital kanallar üzerine taşıdı. Operasyonel süreçlerin devamlılığı için belirli alanlardaki ekipleri bölerek farklı lokasyonlarda çalışmalarını sağlayan banka, 18 Mart itibarıyla tüm birimlerde imkan dahilinde ve belirli oranlarda uzaktan çalışma modeline geçti.

Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.