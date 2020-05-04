



İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk/ MEHMET AKİF mah 3.BARBAROS, KILIÇ ALİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452574) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454793) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKAÇ ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DIŞBUDAK, EBABİL, NİLÜFER, TOMURCUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454789) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.05.2020 10:00 - 04.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, MERKEZ CAMİİ, MERTER, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2454878) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453009) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455559) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., 114. ARALIK, 308., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452634) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43., G/45., G/47., G/48., G/49. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454234) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.