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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 Gazete
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    İşçiye en az 911 TL | İkramiye ’ta hesapta

    Kamu işçilerinin ikramiye ödemelerinde ikinci taksit bu ay ödenecek. 13 günlük ikramiye ’ta hesaplara yatacak. İşçiler en az 911 lira alacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

    İşçiye en az 911 TL
    Yaklaşık 500 bin kamu işçisi için Mayıs ikramiye ayı olacak. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) yarısını 31 Ocak'ta alan kamu işçilerine, diğer yarısı da 'ta ödenecek.




    ÖDEME DEVAM EDECEK
    İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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