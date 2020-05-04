Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Limon ihracatına izin vermeyeceğiz

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğanın ihracatını kısıtladık ve fiyatlar normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Limonun ihracatını açsak fiyatı 30 liraya çıkar. Bunun için en azından Eylül-Ekim'e kadar ihracatına izin vermeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla boş bulunan her alana ekim yapılmaya başlandığına dikkat çeken Pakdemirli, üretici ve toptancılık yapanların milli duruşla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Pakdemirli, "Kırmızı ette hiçbir sorunumuz yok. Yemler ithal edildiği için yem zamlanınca bu süte de yansıyor. Herhangi bir problem yok" diye konuştu.