Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Limon ihracatına izin vermeyeceğiz

"Soğanın ihracatınıkısıtladık ve fiyatlarnormale döndü.Aynısını limondada yaptık. Limonunihracatını açsakfiyatıçıkar. Bununiçin en azındanEylül-Ekim'e kadar ihracatına izinvermeyeceğiz" dedi. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın talimatıylaboş bulunan her alana ekim yapılmayabaşlandığına dikkat çeken Pakdemirli,üretici ve toptancılık yapanların milliduruşla hareket etmesi gerektiğinisöyledi. Pakdemirli, "Kırmızı ette hiçbirsorunumuz yok. Yemler ithal edildiği içinyem zamlanınca bu süte de yansıyor.Herhangi bir problem yok" diye konuştu.