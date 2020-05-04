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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 Gazete
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    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Limon ihracatına izin vermeyeceğiz

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğanın ihracatını kısıtladık ve fiyatlar normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Limonun ihracatını açsak fiyatı 30 liraya çıkar. Bunun için en azından Eylül-Ekim'e kadar ihracatına izin vermeyeceğiz" dedi.

    ‘Limon ihracatına izin vermeyeceğiz’
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğanın ihracatını kısıtladık ve fiyatlar normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Limonun ihracatını açsak fiyatı 30 liraya çıkar. Bunun için en azından Eylül-Ekim'e kadar ihracatına izin vermeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla boş bulunan her alana ekim yapılmaya başlandığına dikkat çeken Pakdemirli, üretici ve toptancılık yapanların milli duruşla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Pakdemirli, "Kırmızı ette hiçbir sorunumuz yok. Yemler ithal edildiği için yem zamlanınca bu süte de yansıyor. Herhangi bir problem yok" diye konuştu.
    Haberler Ekonomi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Limon ihracatına izin vermeyeceğiz
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