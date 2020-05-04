Pandemi sosyal destek başvuru sonucu açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere 1. ve 2. faz sosyal yardımı ödemelerinde milyonlarca vatandaşa destek sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayanlar başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığına dair araştırmalarına devam ediyor. Peki, 1000 TL yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

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