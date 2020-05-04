EVDE 12 ADIMDA TASARRUF

-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.

-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.

- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.

-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.

-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.

-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.

-Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.

-Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse kısa programda çalıştırın.

-Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.

-Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.

-Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketimini artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını kontrol ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.