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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 09:03
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    • 04.05.2020 09:03
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    'de yayımlandı! 'den 698 vagonun bakımı için hizmet alımı

    'de yayımlanan ilana göre, , 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alım ihalesine çıktı.

    TCDD'den 698 vagonun bakımı için hizmet alımı

    Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alımı yapılacak.

    'de yayımlanan ilana göre, , 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alım ihalesine çıktı.

    Yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklifler 4 Haziran saat 14.30'a kadar verilebilecek.

    İhale dokümanı, Genel Müdürlüğün Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünden veya "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/" adresinden görülebilecek.

    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! TCDD'den 698 vagonun bakımı için hizmet alımı
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