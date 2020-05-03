Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ilk kez geçtiğimiz hafta bahsettiği "Hayat Eve Sığar" isimli mobil uygulama, kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor. Peki Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır?