Hem stresinizi atmış olursunuz hem de emeklerinizin karşılığını almış olursunuz veya çocukları çok seviyorsanız eğer lunapark gibi küçük ama eğlenceli mekânların işletmeciliğini yapabilirsiniz ya da mesleğinizin haricinde bir sektörde bayilik alarak kendinize başka bir uğraş sağlayabilirsiniz. Pek çok bilinen marka bayilik verme konusunda oldukça gönüllüdür.