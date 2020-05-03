Dolar'da sert yükseliş! Piyasalarda koronavirüs etkisi devam ediyor

Döviz fiyatlarında da haftalardır süren yükselişin ardından geçtiğimiz haftadan itibaren düşüş trendi başladı. İstanbul serbest piyasada son işlem gününde dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Peki, dolar/TL ve euro ne kadar? Hafta sonu canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı nedir?
DOLAR DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonu tahmini yüzde 5,4 orta vadede enflasyon tahmini 5 oldu.
BKM'NİN KONTROLÜ MERKEZ'E GEÇTİ
Ödeme teknolojileri ve stratejileri geliştiren Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) hakim ortak Merkez Bankası oldu. 10 yıldır kurumun genel müdürü olan Dr. Soner Canko görevinden ayrıldı. Canko'nun yerine Celal Cündoğlu vekaleten getirildi.