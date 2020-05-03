Dolar'da sert yükseliş! Piyasalarda koronavirüs etkisi devam ediyor

Döviz fiyatlarında da haftalardır süren yükselişin ardından geçtiğimiz haftadan itibaren düşüş trendi başladı. İstanbul serbest piyasada son işlem gününde dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Peki, dolar/TL ve euro ne kadar? Hafta sonu canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı nedir?