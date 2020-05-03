Bin TL yardımı almanın yolları | Bu hizmetten kimler yararlanabilir? Başvuruda nelere dikkat edilmelidir?





Bu destek paketlerinin en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan bin liralık ödemeler oldu. Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödeme devreye girdi. Devletten sosyal yardım alan (65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul yardımı gibi) vatandaşlar başvuru yapmadan bu yardımlardan yararlandı. Şimdi bin liralık yardımın üçüncü fazı devreye alındı. Bu yeni yardım paketinde başvuru yapılması gerekiyor. İşte devletten bin lira almanın şartları...