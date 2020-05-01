Denizbank nefes kredisi nasıl alınır? Denizbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? TOBB ve Denizbank işbirliğiyle işletmelere 100 bin TL'ye varan kredi verilecek. Geri ödemesi 2021 yılında başlayacak nefes kredisinin yıllık faizi yüzde 7,5 olacak. 12 eşit taksite bölünerek geri ödenecek nefes kredisine başvurular başladı. Peki, Denizbank nefes kredisi nasıl alınır? Denizbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Krediye başvuru yapmak için bazı belgeleri hazır bulundurmanız gerekecek.

DENİZBANK NEFES KREDİSİ NASIL ALINIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.