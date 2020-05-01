Denizbank nefes kredisi nasıl alınır? Denizbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? TOBB ve Denizbank işbirliğiyle işletmelere 100 bin TL'ye varan kredi verilecek. Geri ödemesi 2021 yılında başlayacak nefes kredisinin yıllık faizi yüzde 7,5 olacak. 12 eşit taksite bölünerek geri ödenecek nefes kredisine başvurular başladı. Peki, Denizbank nefes kredisi nasıl alınır? Denizbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Krediye başvuru yapmak için bazı belgeleri hazır bulundurmanız gerekecek.
DENİZBANK NEFES KREDİSİ NASIL ALINIR?
25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.
Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.
NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak. Başvuru yapmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi sahibi bir KOBİ olmanız gerekiyor.
NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler.
25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni nefes kredisinde sistemin nasıl işleyeceğini de anlattı. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler.
- Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarımız da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek.
- TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek.
- Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız.
Denizbank bu doğrultuda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.
Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ'lerimiz, koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Ateş, bugüne kadar özellikle KOBİ'lere ve küçük esnafa sunduğu desteklerle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurum olduklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50 bin ve 100 bin TL arasında değişen 'TOBB Nefes Kredisi'ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ'lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 2017 yılında KOBİ'lerimize düşük faiz imkânı tanıdığımız ilk Nefes Kredisi projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık; devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ'ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15'e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18'ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkânı ile KOBİ'lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1,3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu'nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ'ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ'lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız."
KOBİ NEDİR?
KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ'ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.