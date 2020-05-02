Yatırımlarda 3 alan ön plana çıkacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Coronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak" dedi. Sanal fuar ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattıklarını anımsatan Bakan Pekcan, "Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demir-demir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya'da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Sanal fuar uygulamalarına da tarımla başlıyoruz, ayakkabı ve saraciye sektörüyle devam edilecek" diye konuştu.