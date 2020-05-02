Pandemi kapsam dışı ne demek? 1000 TL yardım parası kapsam dışı ne anlama geliyor?

BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.