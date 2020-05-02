Pandemi kapsam dışı ne demek? 1000 TL yardım parası kapsam dışı ne anlama geliyor?

Pandemi kapsam dışı ne demek? 1000 TL yardım parası başvurusu yapan kişiler kapsam dışı uyarısıyla karşılaşıyor. Bu uyarıyı alanalar arama motorlarında kapsam dışı ne demek sorusuna yanıt arıyor. Başvurularda gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak bu herkesin başvuru yapabileceği anlamına gelmiyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Kapsam dışı uyarısı alan kişiler başvuru yapma hakkına sahip değildir. Gerekli şartları taşıyan kişiler 1000 TL pandemi yardımından faydalanabilir.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLİR?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.