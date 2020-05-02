Almanya'nın 1994'e dek devlete ait olan bayrak taşıyıcı havayolu Lufthansa'nın ayakta kalabilmesi için Angela Merkel hükümeti ile şirket arasında kurtarma paketi müzakereleri yürütülüyor.
10 milyar euroluk paketle ilgili müzakerelerin ayrıntıları medyaya sızdı.
Der Spiegel dergisi websitesi, kurtarma paketinin, Alman devletinin Lufthansa'nın yüzde 25.1'lik hissesini almasıyla sonuçlanabileceğini duyurdu.
Habere göre 10 milyar euronun 5.5 milyarı oy hakkından yoksun pay olacakken, Alman hükümeti bunun için yüzde 9 kupon ödemesi olmasını istiyor.
3.5 milyar euroluk ilave bir kredi de devlete bağlı kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacak.
Kurtarma paketine Lufthansa'nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre de katkıda bulunabilir.
Haberle ilgili Lufthansa yorum yapmaya yanaşmadı, ancak hükümetten bir kaynak Reuters'e müzakerelerin devam ettiğini teyit etti.
Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu müzakereleri naif şekilde yürütmeyeceklerine dair vergi mükelleflerinin hükümete güvenebileceğini söyledi, ama müzakarelerin nasıl ilerlediğine dair bilgi vermedi.