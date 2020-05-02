



3.5 milyar euroluk ilave bir kredi de devlete bağlı kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacak.

Kurtarma paketine Lufthansa'nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre de katkıda bulunabilir.