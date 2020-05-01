1000 TL pandemi yardım başvuru sonucu, arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Başvuru yapan yüz binlerce kişi araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere 1. ve 2. fazda toplam 4,4 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım yapıldı. Üçüncü faz yardım için başvurular geçtiğimiz hafta alınmaya başlandı. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacaktır.