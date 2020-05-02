Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? Şehirler arası ulaşım yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve Kovid-19 salgınının hızının yavaşlatılmasıyla birlikte şehirler arası ulaşım yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar, şehir dışına seyahat edemiyor. Bu kişilerin seyahat etmesi için izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi almak için de belirli şartların bulunması gerekiyor. Peki, şehirler arası yasak ne zaman bitecek?
YAYIMLANAN SON GENELGE
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.
ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, 3 Nisan tarihinden itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası seyahat yasağı uygulaması başlatılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada 15 gün yasağın uzatıldığı açıklanmıştı. Yayınlanan son genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı yeniden uzatılmıştı. Buna göre yasağın 3 Mayıs itibariyle bitmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.
BAZI İLLER İÇİN KARAR ÇIKABİLİR
Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.
İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.
Ancak bunda, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.
Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir" dediler. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.
- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.
- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.
- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.
- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.
KİMLER İSTİSNA OLACAK?
Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI!
- Seyahat izin belgesi taleplerinde başvurulan usul olarak Alo 199, e-başvuru sistemi ve 'Kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları"na doğrudan yapılacak.
- Seyahat izin belgeleri illerden tek gidiş veya gidiş, geliş şeklinde düzenlenecek.
- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacak.
- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.
- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.
- İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 Pazar günü sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 Perşembe günü sabah 08.00'e kadar yapabilecekler.
- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.
- Yukarıda sıralı olarak belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için ilimizde gerekli planlamalar yapılmış olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde gereken her türlü tedbir alınarak uygulamalar titizlikle takip edilecektir.
SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER!
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre aşağıdaki iller yasak kapsamında yer alıyor:
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar durduruldu.