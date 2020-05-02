ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, 3 Nisan tarihinden itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası seyahat yasağı uygulaması başlatılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada 15 gün yasağın uzatıldığı açıklanmıştı. Yayınlanan son genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı yeniden uzatılmıştı. Buna göre yasağın 3 Mayıs itibariyle bitmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

BAZI İLLER İÇİN KARAR ÇIKABİLİR

Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.

İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.