Getir bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında Getir sipariş alıyor mu?

İSTANBUL ONLİNE MARKET SİTELERİ!

1. GETİR

Online market alışverişi uygulamalarının en eskilerinden biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekiyor. Fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olan getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alıyor. Getir uygulamasının 4,90 TL gönderim ücreti bulunuyor.

2.İSTEGELSİN

İstegelsin 2017 yılında faaliyete giren bir online market alışverişi uygulaması. Ürün çeşitliliği, steril depolama ortamı ve hızlı servisiyle son dönemde dikkatleri çekti. Diğer firmalara göre uygun fiyatlı olması da istegelsin'in birçok kişi tarafından tam not almasını sağladı.