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    • Ekonomi
    • 02.05.2020 13:44
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    • 02.05.2020 13:44
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    başvurusu nasıl yapılır? ? E-Devlet sayfası!

    Kovid-19 salgını nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için 36 aydan 48 aya çıkartılan başvurularına talep yoğun oldu. Kirada oturan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak su nasıl yapılır? ? E-Devlet üzerinden yapılan bilen kira yardımı başvuru sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. Başvurunuzun onaylanması halinde yardımları 48 ay boyunca alabileceksiniz. Peki, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

    Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet kira yardımı başvuru sayfası!

    Devlet destekli kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? E-Devlet kira yardımı başvuru sayfası yoğun şekilde araştırılıyor. Kirada oturan ve aylık kira ödemesi gelen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı yapılıyor. Böylelikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler rahat bir nefes alıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet kira yardımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

    DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI

    Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.

    Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)

    Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

    Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

    Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
    Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
    Belediyeler
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
    Sivil Toplum Kuruluşları
    Özel Vakıflar ve dernekler
    Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

    Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.

    Başvuru İçin Gerekli Evraklar

    T.C. kimlik fotokopisi
    İkametgah belgesi
    Gelir belgesi
    Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı
    Kira Yardımı Başvurusu
    Kira Yardımı Başvurusu

    Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.
    Haberler Ekonomi Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? E-Devlet kira yardımı başvuru sayfası!
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