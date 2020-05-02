AVM’ler için yeni formül! AVM’ler ne zaman açılacak? İstanbul Ankara İzmir hangi AVM’ler açılacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? Hangi AVM'ler açılacak? İstanbul Ankara İzmir AVM'ler ne zaman açılacak sorusu sosyal hayatın normalde dönmesini isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeme içme alanlarından alışverişe kadar birçok kişinin günlük vakit geçirdiği alışveriş merkezleri (AVM), normalleşme sonrası döneme hazırlık yapıyor. AVM'lerin yeni dönemde yeni kurallarla açılması bekleniyor. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılması planlanırken, güvenlik altyapısı sil baştan değişecek. Uluslararası güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, AVM'lerde yeni döneme uygun güvenlik cihazlarının denemelerinin sürdüğünü, önümüzdeki hafta İstanbul'da bazı AVM'lerin test açılışlarını yapmayı planladıklarını söyledi. Hürriyet'in haberine göre Kösereisoğlu, artan maliyetlere karşı kar marjlarının düşmesi nedeniyle bazı AVM ve mağazaların düşük ziyaretçi döneminde açılış yapmayabileceğini de söyledi.