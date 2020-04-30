Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Nisan'ı yüzde 0,48 değer kaybıyla 101.110,11 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,46
|8,60
|10,00
|Good-Year
|4,87
|4,43
|9,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,62
|5,22
|7,66
|Kartonsan
|478,00
|448,30
|6,63
|Akçansa
|8,39
|8,01
|4,74
|Alarko GMYO
|14,38
|13,76
|4,51
|Net Holding
|2,13
|2,04
|4,41
|Özak GMYO
|2,84
|2,72
|4,41
|Pegasus
|53,00
|51,00
|3,92
|Enerjisa Enerji
|7,70
|7,41
|3,91
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|10,21
|3,43
|Ford Otosan
|63,30
|61,55
|2,84
|Tüpraş
|90,80
|88,90
|2,14
|Adana Çimento (A)
|9,64
|9,44
|2,12
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,46
|6,34
|1,89
|Bursa Çimento
|3,92
|3,85
|1,82
|Koç Holding
|15,34
|15,09
|1,66
|TAV Havalimanları
|18,20
|17,91
|1,62
|Aygaz
|10,31
|10,15
|1,58
|Halk GMYO
|1,41
|1,39
|1,44