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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 16:37
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    • 01.05.2020 16:41
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    O rapor yayımlandı! Küresel karbon emisyonu oranında tarihi düşüş!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi derinden etkilemeye devam ediyor. Uluslararası Ajansı’nın, ' ve Karbon Emisyonları 2020' raporunda 2020 yılında salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş yaşanabilir. Bu oran 2009 yılında görülen finansal krizdeki düşüşün tam 6 katına işaret ediyor.

    O rapor yayımlandı! Tarihi düşüş!

    Uluslararası Ajansı, pandeminin başladığı günden bu yana enerji talebindeki değişikliklerle ilgili ' ve Karbon Emisyonları 2020' başlıklı bir rapor yayınladı.

    Buna göre dünyada 10 yıldır kesintisiz bir şekilde artan doğalgaz talebinin 2020'de yüzde 5, kömür kaynaklı enerji üretiminin de yüzde 10 seviyesinde düşmesi bekleniyor.

    Corona virüs karantinaları sebebiyle ciddi oranda düşen sanayi üretimi ve seyahatler dünyanın enerji talebini ve küresel karbon salınımlarını da rekor seviyelerde düşürecek. Rapora göre enerji talebindeki toplam düşüşün yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Buna paralel 2020 sonunda salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş olacak.

    2009 KRİZİNİN ALTI KATI
    Söz konusu düşüş 2009 yılında görülen finansal krizdeki düşüşün tam 6 katı iken, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen yıllık düşüşlerden de 2 kat daha fazla.

    Ancak , karantinaların bitmesinin ardından yaşanacak toparlanma ile birlikte küresel karbon salınımının normalin daha üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. IEA, bunun önüne geçebilmek için hükümetleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya çağırdı.

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