1000 TL pandemi sosyal yardım ödemesi corona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devreye alınmıştı. Bu kapsamda başvurular hakkındaki detaylar merak ediliyor. Geçen haftadan itibaren başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Başvuru yapmayanlar ise 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru ekranı ile başvuru yapmak istiyor. Peki, 3. faz 1000 TL yardım ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

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