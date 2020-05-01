NUN Okulları finale kaldı

Dünyada 40 ülkeden, 600 farklı eğitim proje ve uygulamalarının katıldığı Start Luma 2020'de NUN Okulları ilk 10'a girerek finale kalmaya hak kazandı. Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi'nin liderliğinde toplam 13 üniversitenin işbirliği ile yürütülmekte olan dünya çapında bir eğitim işbirliği organizasyonu olan StarT Yarışması'nda NUN Okulları, Fen Bilimleri Öğretmeni Ferdi Ünal'a ait "Where Will We Use It? (Nerede Lazım Olacak?)" başlıklı ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik proje tabanlı öğrenmeyi ve aktif işbirliğini teşvik eden eğitim uygulaması ile dünyanın en iyi 10 eğitim uygulaması arasına girerek finale kalmaya hak kazandı. NUN Okulları öğretmeni Ferdi Ünal, "Ben 'Nerede lazım olacak?' sorusuna yanıt veremeyen bir eğitim sisteminin öğrencide kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeyeceği düşüncesiyle 3 sene önce bir yolculuğa çıktım" dedi.