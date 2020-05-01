Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları İŞKUR ve E-devlet üzerinden devam ediyor. Bu anlamda başvuran bazı vatandaşlar kapsam dışı uyarısı ile karşılaşıyor. Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar. E-Devlet üzerinden yapılan yardımlara her vatandaşın başvurma hakkı bulunmuyor. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. Pandemi kapsam dışı ne anlama geliyor? Bazı vatandaşlar 1000 TL yardımdan faydalanamayacak. Peki, pandemi kapsam dışı ne demek? Kimler kapsam dışında? İşte yanıtı...
PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar. E-Devlet üzerinden yapılan yardımlara her vatandaşın başvurma hakkı bulunmuyor.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
1000 TL TÜM HANELERE VERİLİYOR MU?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde okuyucularımızdan gelen "sosyal yardımlar" ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Faruk Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...
Hükümetin virüsün etkilerini silmek için sağladığı destek ve krediler hem işvereni hem de işçiyi koruyor. Kısa çalışmadan nakdi yardıma kadar birçok destek hayatımızda.
20 Mart'ta kızım işten çıkarıldı. İşsizlik şartları tutmuyor. Bir kolaylık var mı? Mustafa AYDOĞDU
15 Mart'tan sonra işten ayrılanlardan işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 lira ödenek verilecek. 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmeyecek. İşsizlik ödeneğine başvurmayanların ödemeleri ise 'https://esube.iskur.gov.tr/' internet adresinden veya e-Devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine gerçekleştirilecek. Kızınız eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.
GELİRİ OLMAYANA 1.000 TL
Terziyim. İşyerimiz kapalı olduğu için gelirimiz yok oldu. Ne yapmalıyız? Emirhan ÇINAR
Sizin gibi günlük çalışan ve işyeri kapanan arkadaşlarımız için sosyal yardımlarda üçüncü faz açıldı. Oraya e-Devlet'ten başvurabilirsiniz. Ayrıca patronunuz kısa çalışma ödeneği için de başvurabilir. Ya da ücretsiz izin başvurusu yapıp ödenek de alabilirsiniz.
5 BİN TL ALTI GELİR
Kamu bankalarının verdiği 6 ay ödemesiz krediden nasıl faydalanabiliriz? Hüseyin KARACA
3 kamu bankası; 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar ve 0.49 faizli kredi başvurularını halen almaya devam ediyor. Bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada hane gelirinin 5 bin lira ve altında olması isteniyor.
İŞVEREN BAŞVURUR
Çalıştığım işyerim bir süredir kapalı. Kısa çalışma ödeneği için nereye başvurmam gerekiyor? Yeşim KARA
Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Ancak çalışanlar değil, işyeri yapıyor.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.