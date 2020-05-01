Borsa İstanbul'da rekor performans! Son 15 ayın en iyisi

"MERKEZ BANKALARI VE HÜKÜMETLER NİSANDAKİ YÜKSELİŞTE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayı içerisinde ABD borsaları önderliğinde kuvvetli bir tepki yaşandığını, gelişmiş ve gelişen tüm borsaların kendi iç dinamikleri ve hikayesine göre bu güçlü tepki ortamından pay aldıklarının görüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan stres ve depresyon döneminde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının, sınırsız parasal genişleme ve agresif sayılacak faiz indirimleri ile devreye girdiğine işaret eden Paksoy, diğer merkez bankalarının da bu adımlara paralel adımlar attığını ve salgının etkilerini azaltmayı amaçladığını kaydetti.

Paksoy, küresel ölçekte bir likidite krizi ve olası bir finansal krizi engellemek için bu adımların atıldığına dikkati çekerek, "Bu adımlar piyasaları virüs tepe yapıp geri dönüş başlayana kadar dengeye getirmeyi amaçlıyordu. Bu adımlara hükümetlerin devasa boyutta parasal teşvik paketleri de eklenince kuvvetli bir tepki hareketi için ortam sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.