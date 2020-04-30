30 Nisan anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,00
|382,20
|382,80
|383,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.517,00
|2.538,00
|2.523,00
|2.544,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,40
|352,40
|349,00
|353,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.460,00
|2.480,00
|2.465,00
|2.485,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.233,00
|1.243,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|616,00
|621,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.