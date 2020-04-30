30 Nisan anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: