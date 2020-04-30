Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu Mayıs ayının son gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Özellikle enflasyon beklentisi ve tahminleri ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Google gibi birçok arama motorunda Nisan ayı enflasyon oranları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayının enflasyon verileri, 4 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Temmuz ayından itibaren hızla enflasyonun düşüşe geçeceği belirten Uysal, 2020 ve 2021 enflasyon tahminini açıkladı.
Uysal, "2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi. " dedi.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,57, Yİ-ÜFE yüzde 0,87 artış gösterdi.
TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,50 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış görülürken, imalatta yüzde 0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99, su temininde yüzde 0,43 artış kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 7,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,25, enerjide yüzde 1,53, sermaye malında yüzde 9,99 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 2,03, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,76, sermaye malında ise yüzde 2,01 artış gerçekleşirken, enerjide 6,82 azalış görüldü.
Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 25,7 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,5 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 46,19, metal cevherleri yüzde 20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış, yüzde 22,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gözlenirken, bunu, yüzde 14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,74 ile tütün ürünleri takip etti. Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 7,71, ana metaller yüzde 3,39, diğer mamul eşyalar yüzde 2,9 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.
ANA HARCAMA GRUPLARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.
Martta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti
Martta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,91 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 0,05 düşüşle haberleşme grubu takip etti.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde lokanta ve otellerde yüzde 13,68, eğitimde yüzde 13,37, sağlıkta yüzde 12,81 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,52 ile haberleşme, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 288'inin ortalama fiyatlarında artış, 98'inin ortalama fiyatlarında düşüş görüldü.