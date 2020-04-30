Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış görülürken, imalatta yüzde 0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99, su temininde yüzde 0,43 artış kaydedildi.