Sağlık Bakanlığı 14500 personel alımı başvuru şartları en fazla aratılanlar arasına girdi bile. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından kadroları açıklanan sözleşmeli ve işçi sağlık personel alımı başvuru ayrıntıları netleşiyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmazken, alım yapılacak kadrolar belirlendi.Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanan personel alımı kadroları sonrasında başvurular için henüz resmi açıklama yapılmadı. Başvuruların en kısa zamanda toplanmaya başlayacağı düşünülürken, mevcut Pandemi sürecinde iş yükü sebebiyle açıklamanın artan iş yükü nedeniyle kısa sürede gelmesi bekleniyor. İşte üniversite hastanelerine sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklaması
SAĞLIK BAKANLIĞI 14 BİN 500 PERSONEL ALIMI BRANŞ KADRO DAĞILIMI
Kadrolara ilişkin detayları açıklayan Saraç, şunları kaydetti:
"Üniversite hastanelerimize 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile toplam 14 bin 500 personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır. Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza bu kadro ihdasından dolayı müteşekkiriz."
Personel alımı için açıklanan branşlar ve sayıları ise şöyle:
584 Hemşire alımı,
1130 Sağlık Teknikeri alımı,
295 Röntgen Teknisyeni alımı,
247 Laborant alımı,
219 Ebe alımı,
129 Fizyoterapist alımı,
118 Eczacı alımı,
101 Diyetisyen alımı,
89 Psikolog alımı,
87 Biyolog alımı,
406 çeşitli branşlarda personel alımı,
5865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi alımı yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir başka müjdemiz de bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversitemizdir. Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakınen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltelebilmeleri için 8635 sözleşmeli personel ve 5865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz."
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alımların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak pandemi durumu düşünüldüğünde alımların kısa bir sürede başlaması bekleniyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
14 bin 500 personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
KPSS'siz ve 50 KPSS ile 14 bin 500 personel işçi alınacak
Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını, bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.
(Kadro ihdas etmek ne demek: Kadro ihdası , bir kuruma personel alımı için verilen yetki. Alabileceği personel sayısının devlet tarafından onaylanan kısmı)