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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 09:50
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    • 29.04.2020 09:57
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    İş yerleri leri nereden alacak?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında dağıtımında yeni sisteme geçildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde ’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Çalışan vatandaşlara ücretsiz maske temini iş yerleri tarafından temin edilecek. Peki iş yerleri ücretsiz maskeleri nereden alacak? İşte detaylar…

    İş yerleri ücretsiz maskeleri nereden alacak?

    , lerin eczanelerden dağıtımıyla ilgili dün açıklama yaptı. Açıklamada, "Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde İlaç ve Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

    Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde 'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir" denildi. Odanın duyurusu sonrası maske konusunda vatandaşların aklında oluşan soru işaretlerine yönelik, TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan açıklama geldi.

    Çolak, duyuruya şöyle açıklık getirdi: "Eczanelerde bir yığılmaya sebep olduğu için İstanbul Eczacı Odamız açıklama yapmış. Olay şu; biz giden vatandaşlarımıza maske vereceğiz. Valilik de kamu kurumlarındakilere verecek. Bir de kendi çalışanlarıyla ilgili maskeleri valilikten talep edecek. Özel sektöre de valilikler verecek. Dağıtım kanallarından biri ecza depoları, birisi valilikler, biri e-devlet bir diğeri de PTT. Bu da onlardan birisi. Burada bir yoğunluk oluşmasın diye odamız bir duyuru haline getirmiş. Olay böyleydi zaten, süreç böyle gidiyordu. Vatandaş bunu bilmediği için eczanelere talep için geliyor. O talebe ilişkin açıklama yapılmış."

    Milliyet'te yer alan habere göre, Çolak, sosyal sigortalı vatandaşın çalışmayan aile bireylerinin ise eczaneden ücretsiz maske temin edebileceğini söyledi.

    120 MİLYON SMS
    Ücretsiz maske dağıtımına ilişkin verilere değinen Çolak, "Şu ana kadar 120 milyona yakın SMS gitmiş. Türkiye genelinde de bu civarda bir maske alımı söz konusu" bilgisini verdi.

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