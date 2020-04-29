Şirket aracı kullananlar dikkat!

Şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız kovuldu. Görev icabı verilen aracı özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle kovulan işçi, mahkemeye koştu. İş mahkemesi 'tazminat ödenmeli' kararı verirken, Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasının önünü açtı. Kararda, "Dosyadaki bilgi ve belgelerden şirket aracının davacı işçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırıdır. Tazminat talepleri reddedilmelidir" denildi.