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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 Gazete
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    kullananlar dikkat!

    olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız kovuldu. Görev icabı verilen lerinde kullandığı gerekçesiyle kovulan işçi, mahkemeye koştu. 'tazminat ödenmeli' kararı verirken, tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasının önünü açtı.

    Şirket aracı kullananlar dikkat!
    Şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız kovuldu. Görev icabı verilen lerinde kullandığı gerekçesiyle kovulan işçi, mahkemeye koştu. 'tazminat ödenmeli' kararı verirken, Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasının önünü açtı. Kararda, "Dosyadaki bilgi ve belgelerden nın davacı işçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırıdır. Tazminat talepleri reddedilmelidir" denildi.
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