"6 GB ücretsiz internet nasıl alınır?" ve "6 GB ücretsiz internet nasıl ve nerelerde kullanılacak?" soruları üniversite öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 6 GB İNTERNET

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.