"6 GB ücretsiz internet nasıl alınır?" ve "6 GB ücretsiz internet nasıl ve nerelerde kullanılacak?" soruları üniversite öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 6 GB İNTERNET
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR?
YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.
Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.
Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
ÜCRETSİZ İNTERNET NERELERDE KULLANILACAK?
Üniversitelerin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağladığı ders içeriği, linkler veya diğer yönlendirmelerin "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası"nın dışında kalacağı kaydedildi.