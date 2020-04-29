Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Dünya piyasalarında yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,95 seviyelerinden işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 10.846 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.987 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 6.871 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.593 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.790 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2470 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.
Bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin gündemin odağında yer aldığını ve piyasa beklentilerinin faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olduğunu aktaran analistler, yarın da Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararının bekleneceğini söyledi.
Öte yandan analistler, Fitch Ratings'in dün akşam yayımladığı değerlendirmede İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinden "BBB-"ye düşürdüğünü, görünümü de "durağan" olarak belirlediğini anımsattı.
Fitch Ratings'in açıklamasında, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağını belirtilirken, ECB'nin varlık alımlarının İtalya'nın salgına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağı, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği kaydedildi.
Analistler, bugün Fed faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin izleneceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ülkelerin ekonomilerini yeniden faaliyete açmasına dair izlediği adımlar pay piyasalarında yakından takip edilirken, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.
Fed'in faiz kararı öncesinde, Asya borsalarında ise yükseliş eğiliminin hakim olduğu görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 2.818 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 yükselişle 32.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 24.605 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.948 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi son dönemdeki düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 kayıpla 106,5 seviyelerine geriledi.