Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Dünya piyasalarında yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,95 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?