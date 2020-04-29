Halkbank işletmelere 25 bin TL işe devam desteği veriyor. Halkbank Can Suyu kredisi başvuru şartları nelerdir? sorusuna krediden faydalanmak isteyenler yanıt arıyor. Koronavirüsle mücadeleden etkilenen küçük işletmelere kamu bankalarının desteği sürüyor. Nakit akışında sıkıntı çeken işletmeler, 6 ay ödemesiz 25 bin TL krediden faydalanabiliyor. Küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken işletmeler bu kredi türünden faydalanabilecek. Peki, Halkbank 25 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Halkbank Can Suyu kredisi nasıl alınır? Yanıtı haberimizde…
HALKBANK 25 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Halkbank 'İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' isimli yeni bir kredi desteği paketi açıkladı.
Açıklanan pakete göre krediden yararlanacak olan firmaların yıllık cirosunun 3 milyon TL'yi aşmaması Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları'na kayıtlı olması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması gerekiyor.
EN AZ 25 BİN TL
Kredi limiti azami 25 bin TL olacak. Kredi TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacak. Kredi vadesi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay. Kredi geri ödemeleri, aylık eşit taksitli şekilde yapılacak. Krediye yıllık yüzde 7,50 faiz oranı uygulanacak.
İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne kadar kamu bankalarının önemli destekler sağladığına işaret ederek, bu çerçevede finansman ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını söyledi.
Ağırlığı kredi destek paketleri olmak üzere açıklanan ve tahsis edilen desteklerin toplamının 200 milyar lirayı geçtiğini hatırlatan Arslan, küçük işletmeler için de kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Küçük işletmelerimiz için 'Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz."
Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bininin şahıs işletmesi, yani küçük işletme olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık." diye konuştu.
Arslan, söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek olmadığını belirterek, bu akşam itibarıyla internet üzerinden de başvuru yapılabileceğini belirtti.
Başvuruların hızlıca sonuçlandırılacağını vurgulayan Arslan, "İşletmecilerimizin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek. Bu yeni uygulamayla şahıs işletmelerine de Halkbank kanalıyla destek sağlamış olacağız." dedi.
BİREYSEL KREDİLERE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Halkbank tarafından bireysel müşterilere 10 bin TL'ye veren Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor.
Halkbank tarafından sağlanan kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki gelir şartı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.
Kredi kullanımlarında en önemli özellik ise ödemelerin 6 ay sonra başlayacak olması. Ayrıca bu kredi kullanımlarında müşterilere yüzde 0.49 faiz oranları uygulanacak. Halkbank aracılığıyla 10 bin TL kredi kullanacak olan vatandaşlar ödemelerini ise 36 ay vade ile yapabilecekler.
10 BİN TL İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisiyle 10 Bin TL çeken bir vatandaşın ödeme planı.
Bankadan 10 bin TL kredi kullanan bir müşteri ödemelerini 6 ay ödemesiz yapacak. Daha sonra ödemeler 36 aylık vadenin geri kalan 30 ayında yapılacak. Müşteriler 10 bin TL kredi için her ay 376 TL ödeme taksit ödeyecekler.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.