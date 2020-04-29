"Küçük işletmelerimiz için 'Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz."

Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bininin şahıs işletmesi, yani küçük işletme olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık." diye konuştu.

Arslan, söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek olmadığını belirterek, bu akşam itibarıyla internet üzerinden de başvuru yapılabileceğini belirtti.

Başvuruların hızlıca sonuçlandırılacağını vurgulayan Arslan, "İşletmecilerimizin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek. Bu yeni uygulamayla şahıs işletmelerine de Halkbank kanalıyla destek sağlamış olacağız." dedi.