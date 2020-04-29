Borç Yapılandırma Şartları Neler?

Ziraat Bankası veya Tarım Bakanlığınca başvuru şartları ve başvurulacak kurumlar için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sayın Bakanımızın açıklamalarına göre aşağıda ki şartların geçerli olacağı değerlendirilmektedir.

Borcun çiftçi tarafından tarımsal faaliyetler için kullanılmış kredi olması, (Konut, araç vs. hariç)

Borcun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Ziraat Bankasından kullanılmış olması, (Diğer bankalar hariç)

31 ARALIK tarihi itibariyle borcun ödenmesi gerekirken ödenmemiş olması gerekmektedir. (Bu tarihten sonra ödenmeyen veya yeni oluşacak borçlar hariçtir.)