Kısa çalışma ödeneğine dair detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle ülkemizde ekonomik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Kimler ödeme alacak? İşte merak edilen bilgiler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.