Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Korana virüs salgını nedeni ile pek çok işyeri tedbir kararları kapsamında kapatılırken bu işyerlerinde çalışan kişilerde fazlaca gelir kaybı yaşamıştı. Devlet işten çıkarılan kişilere kısa çalışma ödeneği ile destek olmaya çalışırken kiracılar ise kira ödeme konusunda dara düştü. Kira yardımı başvurusu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile yapılmaktadır. Sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 1000 TL yardım ödemesi iddiası ise en fazla konuşulanlar arasına girmiştir.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.