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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 07:51
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    • 29.04.2020 07:53
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    Bu şehirlerde evi olana iyi haber! sonrası talep yağdı

    salgını nedeniyle vatandaşlar yazlık ve yayla evi gibi müstakil konutlara yöneldi. Vatandaşların bu yönelimi fiyatları da etkiledi. Ülke genelinde koronavirüsün görüldüğü ilk günden bu yana müstakil ev fiyatları ortalama yüzde 25, bu evlerin kira fiyatları ise ortalama yüzde 18 yükseldi.

    Bu şehirlerde evi olana iyi haber! Korona sonrası talep yağdı

    Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

    Endeksa'nın 1 Ocak -11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart'tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

    YAZLIK EVE İLGİ
    Sitenin analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü.

    Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

    İŞLEM YAPILMIYOR
    Verileri değerlendiren sitenin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz." dedi.

    MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ

    İl: Kayseri
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545
    Değişim oranı (%): 36

    İl: Denizli
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759
    Değişim oranı (%): 35

    İl: Eskişehir
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546
    Değişim oranı (%): 32

    İl: Samsun
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444
    Değişim oranı (%): 32

    İl: Antalya
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 3.241
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.945
    Değişim oranı (%): 22

    İl: Bursa
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.507
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.042
    Değişim oranı (%): 21

    İl: Hatay
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.507
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.819
    Değişim oranı (%): 21

    İl: Sakarya
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.336
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.820
    Değişim oranı (%): 21

    İl: Muğla
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.262
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7.545
    Değişim oranı (%): 20

    İl: Ankara
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.216
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.574
    Değişim oranı (%): 16

    *Müskail ev fiyatları İstanbul'da yüzde 11, İzmir'de ise yüzde 15 artış gösterdi.

    TÜM KONUT TİPLERİNDE EN ÇOK FİYAT ARTIŞI OLAN 10 İL

    İl: Muğla
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 4.320
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 5.719
    Değişim oranı (%): 32

    İl: Antalya
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.383
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.880
    Değişim oranı (%): 21

    İl: Artvin
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.684
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.920
    Değişim oranı (%): 14

    İl: Karaman
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.560
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.764
    Değişim oranı (%): 13

    İl: İzmir
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.987
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.290
    Değişim oranı (%): 10

    İl: Mardin
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.050
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.142
    Değişim oranı (%): 9

    İl: Bartın
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.223
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.419
    Değişim oranı (%): 9

    İl: Karabük
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.579
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.714
    Değişim oranı (%): 9

    İl: Aydın
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.548
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.778
    Değişim oranı (%): 9

    İl: Bursa
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.120
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.280
    Değişim oranı (%): 8

    *İstanbul'da ve Ankara'da satış fiyatı yüzde 7 artış gösterdi.

    MÜSTAKİL KONUTLARDA KİRA FİYATLARI

    İl: Sakarya
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.52
    Değişim oranı (%): 44

    İl: Balıkesir
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 10.09
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.31
    Değişim oranı (%): 32

    İl: Ankara
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.6
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 11.68
    Değişim oranı (%): 22

    İl: Antalya
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 12.92
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 15.61
    Değişim oranı (%): 21

    İl: İzmir
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 16.11
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 18.81
    Değişim oranı (%): 17

    İl: Mersin
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 7
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 8.15
    Değişim oranı (%): 16

    İl: İstanbul
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 20.91
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 22.38
    Değişim oranı (%): 7

    İl: Muğla
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 21.93
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 23.5
    Değişim oranı (%): 7

    İl: Adana
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.66
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7
    Değişim oranı (%): 5

    İl: Bursa
    1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4
    11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 9.8
    Değişim oranı (%): 4
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