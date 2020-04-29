Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.
Endeksa'nın 1 Ocak -11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart'tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi.
YAZLIK EVE İLGİ
Sitenin analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü.
Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.
İŞLEM YAPILMIYOR
Verileri değerlendiren sitenin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz." dedi.
MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ
İl: Kayseri
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545
Değişim oranı (%): 36
İl: Denizli
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759
Değişim oranı (%): 35
İl: Eskişehir
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546
Değişim oranı (%): 32
İl: Samsun
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444
Değişim oranı (%): 32
İl: Antalya
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 3.241
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.945
Değişim oranı (%): 22
İl: Bursa
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.507
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.042
Değişim oranı (%): 21
İl: Hatay
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.507
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.819
Değişim oranı (%): 21
İl: Sakarya
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.336
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.820
Değişim oranı (%): 21
İl: Muğla
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.262
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7.545
Değişim oranı (%): 20
İl: Ankara
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.216
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.574
Değişim oranı (%): 16
*Müskail ev fiyatları İstanbul'da yüzde 11, İzmir'de ise yüzde 15 artış gösterdi.
TÜM KONUT TİPLERİNDE EN ÇOK FİYAT ARTIŞI OLAN 10 İL
İl: Muğla
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 4.320
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 5.719
Değişim oranı (%): 32
İl: Antalya
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.383
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.880
Değişim oranı (%): 21
İl: Artvin
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.684
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.920
Değişim oranı (%): 14
İl: Karaman
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.560
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.764
Değişim oranı (%): 13
İl: İzmir
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.987
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.290
Değişim oranı (%): 10
İl: Mardin
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.050
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.142
Değişim oranı (%): 9
İl: Bartın
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.223
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.419
Değişim oranı (%): 9
İl: Karabük
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.579
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.714
Değişim oranı (%): 9
İl: Aydın
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.548
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.778
Değişim oranı (%): 9
İl: Bursa
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.120
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.280
Değişim oranı (%): 8
*İstanbul'da ve Ankara'da satış fiyatı yüzde 7 artış gösterdi.
MÜSTAKİL KONUTLARDA KİRA FİYATLARI
İl: Sakarya
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.52
Değişim oranı (%): 44
İl: Balıkesir
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 10.09
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.31
Değişim oranı (%): 32
İl: Ankara
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.6
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 11.68
Değişim oranı (%): 22
İl: Antalya
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 12.92
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 15.61
Değişim oranı (%): 21
İl: İzmir
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 16.11
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 18.81
Değişim oranı (%): 17
İl: Mersin
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 7
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 8.15
Değişim oranı (%): 16
İl: İstanbul
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 20.91
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 22.38
Değişim oranı (%): 7
İl: Muğla
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 21.93
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 23.5
Değişim oranı (%): 7
İl: Adana
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.66
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7
Değişim oranı (%): 5
İl: Bursa
1 Ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4
11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 9.8
Değişim oranı (%): 4