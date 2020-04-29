Halkbank’tan esnafa can suyu

Halkbank, yeni bir işe devam kredisini devreye aldı. Yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan ve sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsaları ve deniz ticaret odalarına kayıtlı şahıs firmaları desteklenecek. Bu kapsamda kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken şahıs firmalarına 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kredi nakit olarak 25 bin lira olurken, ayrıca 25 bin liralık Paraf KOBİ kart limiti de açılacak. Firmaların iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması gerekiyor.