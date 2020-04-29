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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 Gazete
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    ’tan esnafa can suyu

    , yeni bir işe devam kredisini devreye aldı. Yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan ve sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret odaları ile ticaret ları ve deniz ticaret odalarına kayıtlı şahıs firmaları desteklenecek.

    Halkbank’tan esnafa can suyu
    Halkbank, yeni bir işe devam kredisini devreye aldı. Yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan ve sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret odaları ile ticaret ları ve deniz ticaret odalarına kayıtlı şahıs firmaları desteklenecek. Bu kapsamda kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken şahıs firmalarına 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kredi nakit olarak 25 bin lira olurken, ayrıca 25 bin liralık Paraf kart limiti de açılacak. Firmaların iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması gerekiyor.
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