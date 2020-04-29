ZABITA ALIMI GÖRE KADRO DAĞILIMI

1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 10 bay bayan zabıta alımı,

2 - Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı

3 - Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,

4 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 memur alımı yapılmaktadır.