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    • 27.05.2020 18:45
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    başvuru iş ilanlarıyla zabıta - büro ve güvenlik görevlisi alımı başladı

    Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. Türkiye İş Kurumu tarafından en az 70 KPSS puanı ile 50 kişilik zabıta memuru alımı yapılıyor. Başvurular, 01-10 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylar Beykoz Belediyesinde istihdam edilecektir.

    KPSS şartsız belediyelere zabıta - büro ve güvenlik görevlisi işçi alımı

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. İşte detaylar…

    Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.04.2020

    Konya Taşkent SYDV 30.04.2020

    Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020

    Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020

    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 30.04.2020

    Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020

    Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turz. Gıda Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 29.04.2020

    Ordu ORBEL A.Ş. 29.04.2020

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020

    İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020

    Sivas Gürün SYDV 29.04.2020

    Aydın Efebel Pers. Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 29.04.2020

    Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020

    Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020

    Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020

    Mersin Yenişehir İşl. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020

    Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020

    Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020

    Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020

    Çorum Oğuzlar Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020

    Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020

    Bayburt Arpalı Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020

    Yozgat Yenifakılı Beld. İktisadi İşl. Pers. Alımı 30.04.2020

    ZABITA ALIMI GÖRE KADRO DAĞILIMI

    1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 10 bay bayan zabıta alımı,

    2 - Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı

    3 - Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,

    4 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 memur alımı yapılmaktadır.
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