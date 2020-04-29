657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. İşte detaylar…
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.04.2020
Konya Taşkent SYDV 30.04.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020
Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 30.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turz. Gıda Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 29.04.2020
Ordu ORBEL A.Ş. 29.04.2020
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020
Sivas Gürün SYDV 29.04.2020
Aydın Efebel Pers. Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 29.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020
Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020
Mersin Yenişehir İşl. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020
Çorum Oğuzlar Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020
Bayburt Arpalı Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Yozgat Yenifakılı Beld. İktisadi İşl. Pers. Alımı 30.04.2020
ZABITA ALIMI GÖRE KADRO DAĞILIMI
1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 10 bay bayan zabıta alımı,
2 - Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı
3 - Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,
4 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 memur alımı yapılmaktadır.