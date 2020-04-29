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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 10:41
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    • 29.04.2020 10:41
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    açıkladı! Yeni 10 TL'lik lar 4 'ta tedavülde!

    Son dakika haberleri... ’ndan yapılan açıklamaya göre E9 4. tertip lar 4 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek. Açıklamada "Söz konusu lar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır" denildi.

    Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar 4 Mayıs'ta tedavülde!

    'ndan yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 4. tertip lar 4 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilerek, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL lara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır." denildi.


    Haberler Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Yeni 10 TL'lik banknotlar 4 Mayıs'ta tedavülde!
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