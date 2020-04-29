Halkbank yeni 36 ay vadeli 6 ay ana para ve faiz ödemesiz kredi desteği nasıl alınır? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın yeni kredi kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı. "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halkbank'ın yeni kredi kampanyasına ilişkin, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
HALKBANK 25 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Halkbank 'İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' isimli yeni bir kredi desteği paketi açıkladı.
Açıklanan pakete göre krediden yararlanacak olan firmaların yıllık cirosunun 3 milyon TL'yi aşmaması Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları'na kayıtlı olması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması gerekiyor.
EN AZ 25 BİN TL
Kredi limiti azami 25 bin TL olacak. Kredi TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacak. Kredi vadesi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay. Kredi geri ödemeleri, aylık eşit taksitli şekilde yapılacak. Krediye yıllık yüzde 7,50 faiz oranı uygulanacak.
KÜÇÜK İŞLETMELERE KOLAYLAŞTIRILMIŞ DESTEK
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne kadar kamu bankalarının önemli destekler sağladığına işaret ederek, bu çerçevede finansman ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını söyledi.
Ağırlığı kredi destek paketleri olmak üzere açıklanan ve tahsis edilen desteklerin toplamının 200 milyar lirayı geçtiğini belirten Arslan, "İşe Devam Kredi Desteği" kapsamında 17 milyar liranın üzerinde bir tahsis sağlandığını bildirdi.
Arslan, küçük işletmeler için de kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Küçük işletmelerimiz için 'İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında sanayi ve ticaret odalarına üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz."
Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bininin şahıs işletmesi yani küçük işletme olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık" diye konuştu.
Arslan, söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek olmadığını belirterek, bu akşam itibarıyla internet üzerinden de başvuru yapılabileceğini belirtti.
Başvuruların hızlıca sonuçlandırılacağını vurgulayan Arslan, "İşletmecilerimizin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek. Bu yeni uygulamayla şahıs işletmelerine de Halkbank kanalıyla destek sağlamış olacağız" dedi.
NEFES KREDİSİNE 4 BİNİ AŞAN BAŞVURU
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına işaret ederek, Türkiye'de kimi ülkelere göre can kaybının daha az olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Covid-19'un küresel ekonomide küçülmeye yol açacağına yönelik tahminlerden bahseden Baran, "Türkiye'de içerideki dinamiklere baktığımızda, ertelenen taleplerin iç piyasayı canlandıracağını ve daralmanın yüzde 2'ler seviyesinde kalacağını söylemek mümkün." ifadesini kullandı.
Covid-19'un elektronik ticaret gibi bazı sektörlerde de talebi artırdığına dikkati çeken Baran, şöyle konuştu:
"Elektronik aletlerin satışları arttığı gibi, günlük tüketim ihtiyaçları da e-ticaretle yapılmaya başlandı. Vatandaşlar kısa vadeli ihtiyaçlarını da uzun vadeli ihtiyaçlarını da internet üzerinden temin eder hale geldi. Çevrim içi satışlarda 5 yıl sonrası için planlanan hedefin gelecek yıl yakalanacağı söyleniyor."
ATO olarak, Covid-19'a yönelik aldıkları önlemlere değinen Baran, üyelerin finansman sorunlarını çözmek için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Baran, TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle devreye alınan Nefes Kredisi'nden kolaylıkla faydalanılabilmesi için Denizbank'ın ATO'da geçici bir şube kuracağını belirterek, "Dün başlayan Nefes Kredisi'nden faydalanmak için bugün itibarıyla 4 bin 650 üyemiz faaliyet belgesi alarak bankalara gittiler" bilgisini paylaştı.