TOKİ Manisa Denizli kura sonuçları açıklandı mı? 28 Şubat TOKİ Manisa Denizli kura sonuçları isim listesi merakla bekleniyor. TOKİ'nin resmi sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişlerinin ardından TOKİ Manisa Denizli kura sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. Sonuçlar toki.gov.tr adresinden duyurulacak ve kazanan isimler açıklanacak. Haberimizden TOKİ Manisa Denizli kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA TAKVİMİ!
28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Manisa Köprübaşı ve Akhisar kura çekilişleri tamamlandı. Manisa Salihli kurası 13:00'de yapılacak.
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ
Denizli için toplamda 2+1 ve 3+1 için yapılması planlanan konut sayısı 118 olarak belirlendi. Kura çekimleri 28.04.2020 tarihinde saat 15:00'de internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.
23 MART'TA ERTELENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.
24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.
28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.