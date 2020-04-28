Ticarette yeni kararlar devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 semptomu taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak kapılarından girişçıkışlar hariç, Türkiye'ye girişlerinde her türlü tedbirin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verileceğini bildirdi. Pekcan, "Yabancı uyruklu şoförlerin, 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülkeye girişlerine izin verilecek" dedi.