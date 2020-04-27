Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak. Peki, 28 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya indi.