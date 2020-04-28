Vatandaşlardan şikayet yağıyor! Banka ve e-ticaret firmaları...

E-TİCARET ARTTI, SORUNLAR DA ÇOĞALDI

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Deniz Öner, tüketici şikayetlerde taahhütlü aboneliklerin başı çektiğini kaydederek, "Banka kredileriyle ilgili şikayetler çok arttı. Kredi almakta sorun yaşayanlar çok. Fahiş ve haksız fiyat artışları nedeniyle, internetten alışverişte yoğunluk nedeniyle şikayetler var. Servis ve kurulumla ilgili şikayetler var. Kargo hizmetlerinde gecikme olabiliyor." dedi.

'BU DÖNEMDE ÜST KURULLARA BAŞVURUN'

Tüketici hakem heyetlerinin 30 Nisan'a kadar dondurulduğunu kaydeden Deniz Öner, şunları söyledi: "Tüketici şikayeti gelse de toplantı yapamıyoruz. Tüketiciler bu süreçte ilgili en üst kuruma başvursun. Sigortayla ilgili BDDK Tahkim Kurulu'na, internetle ilgili BTK'ya yazsınlar. e-Devlet üzerinden TÜBİS sistemi var. Turizmle ilgili TÜRSAB'a başvurabilirler. CİMER'e yazabilirler. 175'i arayabilirler."