100 bin TL kredi müjdesi! Denizbank Nefes Kredisi nasıl alınır? Denizbank Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Denizbank Nefes Kredisi nasıl alınır? Denizbank Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir? Cirosu 25 milyon TL'nin altında işletmelere Denizbank'tan kredi müjdesi geldi. Azami 100 bin TL olacak kredi türünde yıllık faizi yüzde 7,50 TL'den işletmelere rahat bir nefes sağlanacak. Geri ödemeler 2021 yılında başlayacak ve yılda 12 eşit taksite bölünecek. Peki, Denizbank Nefes Kredisi nasıl alınır? Denizbank Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde!

DENİZBANK NEFES KREDİSİ NASIL ALINIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.