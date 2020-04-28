Altını olanlar altın alacaklar dikkat: Vadeli işlemler ve dolar düşüşte!

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü. Peki, 29 Nisan anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın tahminleri, uzman altın yorumları ve günün analizleri takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|385,60
|385,80
|384,20
|384,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.541,00
|2.562,00
|2.532,00
|2.550,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|350,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.483,00
|2.503,00
|2.474,00
|2.494,00
|Yarım Ziynet
|1.242,00
|1.252,00
|1.237,00
|1.247,00
|Çeyrek Ziynet
|621,00
|626,00
|619,00
|624,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 386 BİN 153 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin lira, en yüksek 387 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 386 bin 153 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 537 milyon 513 bin 730,88 lira, işlem miktarı ise 1.409 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 545 milyon 717 bin 542,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Petrol fiyatlarında, büyük talep daralmasına karşın üretimin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan "stoklama kapasitesi" sorunu nedeniyle düşüş sürüyor.
Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların hafiflemesine bağlı olarak hisse senedi borsalarındaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları da hafif düştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Rystad Energy'de petrol piyasalarından sorumlu Bjornar Tonhaugen, "Piyasa, depolama sorununun sürdüğünü ve böyle giderse birkaç hafta içinde kapasitenin tamamen dolacağını biliyor" dedi ve bu nedenle fiyatların düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8.66 düşüşle 23.00 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 25.47 düşüşle 12.67 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 15.11 dolar,
- altın, yüzde 0.93 düşüşle 1,711.84 dolar,
- bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,
- platin, yüzde 1.44 düşüşle 756.36 dolar,
- paladyum yüzde 3.19 düşüşle 1,955.82 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 385 lira, çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2,526 liradan satıldı.
PETROL FİYATLARI NE OLDU?
Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş sürerken, hisse senedi borsalarındaki iyimser havanın etkisiyle güvenli liman altının ons fiyatı da yeniden 1,700 doların altına indi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit etmesinin yanında bu haftaki önemli merkez bankaları toplantıları öncesinde ekonomiye daha faza destek verilebileceğine ilişkin beklentilerin olması altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki zirve seviyelere yakın seyretmesini destekliyor: "Ancak teknik olarak baktığımızda fiyatların momentum kazanması için ons başına 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Dolayısıyla özellikle merkez bankaları toplantıları sonrasında bu yönde bir eğilim oluşup oluşmayacağını izleyeceğiz."
Piyasalarda gözler bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine çevrilmiş durumda. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 düşüşle 22.25 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 12.73 düşüşle 11.17 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.81 düşüşle 14.93 dolar,
- altın, yüzde 1.11 düşüşle 1,695.52 dolar,
- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,
- platin, yüzde 1.23 düşüşle 756.34 dolar,
- paladyum yüzde 0.53 artışla 1,939.51 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 380 liraya, çeyrek altın 625 liraya, Cumhuriyet altını da 2,496 liraya geriledi.