BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Nisan Salı! İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusu gündem oldu. Evlerinde elektrik kesilen vatandaşlar BEDAŞ planlı kesintiler listesini sorguluyor. İstanbul'un birçok noktasında bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesintiler yapılmaya devam ediliyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada bu kesintilerin hangi ilçe, mahalle ve sokaklarda olacağı duyuruldu. İşte, 28 Nisan BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı!

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (28 NİSAN)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HARAÇÇI mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450032)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446715)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448204)